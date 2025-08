Val Seriana, in quota tornano i fiocchi di neve. Al Barbellino 3,5°C

Al Barbellino 3,5°C

La «spruzzata» di luglio

L’ultima «spruzzata» di neve a queste quote (in realtà anche più in basso) risale a meno di un mese fa: nella notte del 7 luglio Francesco Tagliaferri, il gestore dell’omonimo rifugio a 2.325 metri di quota in Valle di Scalve, aveva manifestato la sua sorpresa nello svegliarsi con i tavolini esterni completamente imbiancati. «L’altra notte – fa sapere lo stesso Tagliaferri– è rimasta relegata a quote più alte. Ho visto imbiancati il Torena, lo Strinato e il Gleno fin verso i 2.600-2.700, lasciando invece intonsi il Tornello (2.687 metri), il Camino (2.492 metri) e il Cimon della Bagozza (2.407 metri)».