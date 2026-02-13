Valanga a Valbondione: scialpinista sepolto dalle neve. In ospedale con l’elisoccorso

Valanga a Valbondione , nella tarda mattinata di venerdì 13 febbraio. L’allarme è scattato intorno alle 12.30 nella zona del pizzo Tre Confini, sul posto sono stati inviati due elicotteri oltre a una squadra del soccorso alpino.

Sotto la neve è rimasto uno scialpinista di 50 anni, mentre il compagno di escursione è riuscito ad evitare il distacco e ha subito allertato i soccorsi.