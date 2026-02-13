Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 13 Febbraio 2026
in aggiornamento

Valanga a Valbondione: scialpinista sepolto dalle neve. In ospedale con l’elisoccorso

IN MONTAGNA. Nella zona del pizzo Tre Confini: sono intervenuti due elicotteri e una squadra del soccorso alpino.

Redazione Web
Redazione Web
L’elisoccorso arrivato per soccorrere lo scialpinista rimasto sotto una valanga a Valbondione è atterrato nei pressi del rifugio Curò
L’elisoccorso arrivato per soccorrere lo scialpinista rimasto sotto una valanga a Valbondione è atterrato nei pressi del rifugio Curò
(Foto di Webcam)

Valbondione

Valanga a Valbondione, nella tarda mattinata di venerdì 13 febbraio. L’allarme è scattato intorno alle 12.30 nella zona del pizzo Tre Confini, sul posto sono stati inviati due elicotteri oltre a una squadra del soccorso alpino.

Sotto la neve è rimasto uno scialpinista di 50 anni, mentre il compagno di escursione è riuscito ad evitare il distacco e ha subito allertato i soccorsi.

Il 50enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo, fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Valbondione
Disastri, Incidenti
Disastri meteorologici
Incidente (generico)
Ambiente
natura
Salute
assistenza sanitaria
soccorso alpino