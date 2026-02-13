Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 13 Febbraio 2026
Valanga a Valbondione: scialpinista sepolto dalle neve. In ospedale con l’elisoccorso
IN MONTAGNA. Nella zona del pizzo Tre Confini: sono intervenuti due elicotteri e una squadra del soccorso alpino.
Valbondione
Valanga a Valbondione, nella tarda mattinata di venerdì 13 febbraio. L’allarme è scattato intorno alle 12.30 nella zona del pizzo Tre Confini, sul posto sono stati inviati due elicotteri oltre a una squadra del soccorso alpino.
Sotto la neve è rimasto uno scialpinista di 50 anni, mentre il compagno di escursione è riuscito ad evitare il distacco e ha subito allertato i soccorsi.
Il 50enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo, fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.
