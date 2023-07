Valbondione, elisoccorso in volo per soccorrere due fungaioli - Foto

Intervento nel tardo pomeriggio, lunedì 31 luglio, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino . Due cercatori di funghi erano in difficoltà e hanno chiesto aiuto, uno di loro aveva riportato un trauma a una caviglia. I due si trovavano in località Mola di Valbondione, a circa 800 metri di quota .

Il Soccorso Alpino e in cielo l’elisoccorso a Valbondione

La centrale ha allertato l’elisoccorso di Bergamo di Areu che li ha recuperati. Nella strada sottostante era pronta una squadra territoriale del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, insieme con i Vigili del fuoco, a supporto del personale sanitario dell’elicottero che ha recuperato i fungaioli e li ha trasportati fino alla piazzola del Soccorso alpino di Valbondione, per una ulteriore valutazione delle loro condizioni sanitarie che non sono risultate preoccupanti. L’intervento si è concluso in serata il ferito è stato portato in codice verde al Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.