Valcanale accoglie i primi raggi di sole, poi arriva la pioggia ma la festa non si ferma - Video

Venerdì 9 febbraio, alle 13,15 esatte, le campane della chiesa di Santa Maria Assunta, in Valcanale, su iniziativa del parroco don Antonio Locatelli, hanno suonato in allegrezza per il ritorno del sole che, nella borgata di Ardesio, mancava dal 2 novembre scorso. Il sole, comunque, non si è visto, coperto com’era il cielo dalle nuvole, ma la popolazione ha festeggiato ugualmente, secondo tradizione, il suo ritorno. L’astro celeste nei giorni a venire, infatti, illuminerà via via tutta la contrada. Un inverno strano quello che ha caratterizzato la fine del 2023 e l’inizio del 2024 a Valcanale. Un inverno senza neve: fatto mai avvenuto prima, da queste parti, a memoria d’uomo.