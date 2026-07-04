Valcanale, riaperta a senso unico alternato la strada dopo la caduta massi
I LAVORI. Dopo la posa dei jersey e l’installazione di un semaforo temporaneo, la strada comunale tra Ardesio e Valcanale è stata parzialmente riaperta alle 8.30 di sabato 4 luglio.Lettura meno di un minuto.
Valcanale
Dopo la posa dei jersey e il posizionamento di impianto semaforico temporaneo è stata parzialmente riaperta alle 8.30, a senso unico alternato, la strada per Valcanale. Era chiusa da mercoledì a mezzogiorno 1°luglio a seguito della caduta di alcuni massi sulla strada comunale che collega Ardesio con la frazione di Valcanale in località «Piosa».
L’accesso a Valcanale è garantito sia dalla strada comunale a senso unico alternato sia dalla Novazza-Bani
La notizia era stata anticipata ieri dal sindaco Yvan Caccia dopo l’intervento di rocciatori lungo il versante per la rimozione dei massi e il sopralluogo dei tecnici e della geologa. Ma serviranno ulteriori interventi per la messa in sicurezza del versante, ora coperto da teli. Il sindaco si è confrontato anche con Uniacque che dovrà intervenire per sistemare la fognatura a monte del versante.
L’accesso a Valcanale è garantito sia dalla strada comunale a senso unico alternato sia dalla Novazza-Bani.
Una riapertura parziale ma importante in vista del fine settimana che vede Valcanale tra le mete più gettonate da turisti ed escursionisti, ma anche per l’appuntamento con la tradizionale «Transumanza» in programma sabato e domenica con il passaggio del gregge del pastore Renato proprio domenica pomeriggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA