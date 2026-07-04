Valcanale, riaperta a senso unico alternato la strada dopo la caduta massi

Dopo la posa dei jersey e il posizionamento di impianto semaforico temporaneo è stata parzialmente riaperta alle 8.30, a senso unico alternato, la strada per Valcanale. Era chiusa da mercoledì a mezzogiorno 1°luglio a seguito della caduta di alcuni massi sulla strada comunale che collega Ardesio con la frazione di Valcanale in località «Piosa».

L’accesso a Valcanale è garantito sia dalla strada comunale a senso unico alternato sia dalla Novazza-Bani La notizia era stata anticipata ieri dal sindaco Yvan Caccia dopo l’intervento di rocciatori lungo il versante per la rimozione dei massi e il sopralluogo dei tecnici e della geologa. Ma serviranno ulteriori interventi per la messa in sicurezza del versante, ora coperto da teli. Il sindaco si è confrontato anche con Uniacque che dovrà intervenire per sistemare la fognatura a monte del versante.