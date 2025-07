Valle Seriana, picnic con abbandono rifiuti: «Situazione non più tollerabile»

«Una triste routine»

Non si tratta purtroppo di un episodio sporadico, ma di una triste routine che si ripete costantemente durante la stagione estiva. Appello alla civiltà da parte del Comune di Casnigo. «Lunedì mattina sono passato proprio lungo la ciclabile – spiega il sindaco, Enzo Poli – e in prossimità dell’accesso all’area del “Coston Beach” ho trovato questo bellissimo spettacolo. La cosa ridicola è che i rifiuti, frutto di picnic e scampagnate del fine settimana, erano stati accumulati proprio sotto un cartello appeso per invitare a non lasciare sporcizia in giro, bensì a portare a casa i propri rifiuti. Purtroppo, nei fine settimana particolarmente caldi e soleggiati, è facile riempire un furgoncino di sacchi abbandonati. Siamo inascoltati, e questo lo si nota ovunque, non solo qui. La stessa pista ciclabile, che dovrebbe essere di patrimonio comune e anche biglietto da visita per molti turisti che giungono in Valle, è poco rispettata e si trova molta sporcizia in giro. Se non siamo noi stessi a prenderci cura del nostro territorio, chi lo deve fare?». È poi il Comune che deve farsi carico del problema e ripulire. «Abbiamo un solo operaio comunale a disposizione per un territorio molto vasto – prosegue – e con diverse attività da svolgere. Questi tipi di interventi, non previsti, vanno a sommarsi ad una mole di lavoro già consistente. Faccio un nuovo appello, auspicando davvero che la gente inizi ad avere rispetto e cura dell’ambiente e degli spazi comuni. Una scena come quella vista lunedì mattina non è assolutamente tollerabile».