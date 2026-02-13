Valle Seriana, Ponte Nossa: nel 2027 pronto il collegamento

Giorni decisivi per il futuro della viabilità della Valle Seriana lungo l’asse della Statale 671: dal nuovo ponte di Ponte Nossa che sarà pronto nella tarda primavera del 2027, di cui ieri è stato presentato il progetto esecutivo, alla call che martedì vedrà confrontarsi Regione, Anas, Comunità montana e sindaci sulla variante delle Curve della Selva, fino alle novità del semaforo di Casnigo e della variante di Cerete, lungo la diramazione della 671 della Val Borlezza. Novità che potrebbero dare una svolta nei prossimi anni alla mobilità della Valle Seriana.

Il primo tassello è proprio il ponte sul Serio di Ponte Nossa che andrà a sostituire il vecchio ponte De Angeli: il progetto è in fase di appalto, i lavori dovrebbero essere affidati tra fine marzo e inizio aprile e completati in 380 giorni, verso la tarda primavera del 2027. C’è anche una prima ipotesi di intitolazione: in omaggio alla Regione, che ha interamente finanziato l’opera con 3,5 milioni del «Piano Lombardia», potrebbe chiamarsi «Ponte Lombardia».

«È un giorno storico per il nostro Comune» ha detto il sindaco Stefano Mazzoleni in apertura della conferenza stampa di presentazione del progetto esecutivo del nuovo ponte, che ha visto la presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Terzi, il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi con il responsabile della Viabilità, l’ingegner Massimiliano Rizzi, e il progettista, l’ingegner Mauro Eugenio Giuliani.

«Un risultato impensabile»

Il sindaco ha ripercorso le tappe che hanno portato alla conferenza di ieri: prima la realizzazione della rotatoria, poi il consolidamento del ponte De Angeli (con un contributo regionale di 290mila euro), nel 2022 la convenzione con Provincia e Regione e, infine, l’ottenimento del finanziamento regionale. «Ponte Nossa ha una vocazione produttiva. Nel 2021 era emerso il problema del collegamento con l’area industriale e le abitazioni sulla sponda orografica sinistra del Serio, per via del Ponte De Angeli, a fine vita – ha ricordato Mazzoleni –. Grazie al contributo di Regione siamo riusciti a sistemare il vecchio ponte, che viene controllato ogni sei mesi, guadagnando altri 5 anni. Siamo arrivati a un risultato impensabile fino a pochi anni fa, grazie alla sinergia tra Comune, Provincia e Regione. Il nuovo collegamento con la zona industriale e il centro abitato al di là del fiume avrà importanti ricadute sulla viabilità e ne ha già sul rilancio dell’area». Il riferimento è all’investimento del gruppo Itema di oltre 30 milioni nell’area dismessa dell’ex Cantoni e De Angeli Frua. «Le aziende hanno creduto nel progetto. L’iniziativa creerà nuovi posti di lavoro che faranno di Ponte Nossa un punto di riferimento per tutta la Valle Seriana».

In via De Angeli una mini rotonda

Come illustrato dall’ingegner Giuliani il ponte, cui si accederà dalla rotatoria lungo la Statale 671, sarà a campata unica con due archi superiori e una luce libera tra gli appoggi di 60,60 metri. Sono previste due corsie di marcia (ciascuna larga 3,5 metri) e una banchina. Parallelamente alla carreggiata due piste ciclopedonali di 2 metri ciascuna, separate dalla strada da un guard-rail integrato con quelli della rotonda e della ciclopedonale (da cui, passando sotto il ponte, si potrà proseguire anche verso Bergamo o l’Alta Valle). Su via De Angeli sarà realizzata una mini rotatoria completamente sormontabile per gestire il flusso di traffico da e per l’area produttiva e verso il parco Ramello. Il ponte completerà uno snodo viabilistico importante per l’Alta Valle, con un traffico quotidiano di oltre 21mila veicoli.

Presentato ieri in conferenza stampa il progetto esecutivo dell’opera. Al centro Terzi, Mazzoleni e Gandolfi «L’obiettivo del finanziamento è quello di sostenere la vita dei cittadini e delle imprese. Il ponte consentirà di collegare le due sponde del fiume e sarà un segno del lavoro di squadra tra istituzioni e dell’attenzione di Regione Lombardia verso le esigenze dei territori - ha detto l’assessore Terzi sottolineando l’importanza dell’infrastruttura per un territorio dove produrre e investire è più complicato che in altri –. Un’opera che risponde a esigenze viabilistiche e di sviluppo del tessuto produttivo».

Il presidente di Provincia Pasquale Gandolfi, ricordando i primi contatti nel 2015 con il sindaco di Ponte Nossa, ha fatto i complimenti al Comune «per essere riuscito a rilanciare una zona industriale importante non solo per questo Comune ma per l’intera Valle. Un esempio che va nella direzione del contrasto allo spopolamento delle nostre Valli. Provincia non poteva che accogliere la richiesta di supporto tecnico di un’opera così strategica, mettendo a disposizione le proprie competenze per gestire l’iter».