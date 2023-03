Vandali in centro a Nembro: abbattute le fioriere

Intorno alle 5.15, in via Mazzini sono stati abbattuti diverse fioriere e tre paletti che delimitano la carreggiata stradale . Alcuni residenti nella zona si sono subito affacciati alle finestre per cercare di comprendere l’accaduto, ma non hanno visto il responsabile dei danni, che si è allontanato subito. Nella prima mattinata di sabato alcuni cittadini hanno ripulito la zona e hanno segnalato l’accaduto alla Polizia locale dell’Unione Insieme sul Serio , che indagherà avvalendosi delle immagini fornite dall’impianto di video sorveglianza (in particolare, una telecamera è in piazza Matteotti, da dove sarà transitata l’auto pochi istanti prima della zona dove ha provocato i danneggiamenti).