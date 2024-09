Vento in quota, al Curò raffiche a 151 all’ora. Decine di alberi sradicati

Le previsioni meteo di Arpa Lombardia per la giornata di sabato 14 settembre non lasciavano molte speranze agli escursionisti di poter trovare le condizioni ideali per un’uscita sulle nostre montagne. «L’ampia struttura di bassa pressione che ha influenzato il tempo su tutta l’Italia Centro-settentrionale – si poteva leggere nel comunicato - si è spostata verso i Balcani, lasciando esposta la Lombardia a forti venti da nord sulle Alpi e localmente anche sulla pianura». Venti che, infatti, hanno iniziato a farsi sentire nella serata di venerdì per poi aumentare di intensità nelle ore notturne e fino alla giornata di sabato. A tal proposito risultano significativi i dati trasmessi dagli anemometri delle stazioni del Centro meteo lombardo. Il record a livello regionale spetta al rifugio Curò dove la strumentazione, alle 5.03 di sabato mattina, ha registrato una punta massima di 151 chilometri all’ora.

A Valbondione i danni causati dalla forza del vento, che ha soffiato con insistenza fino alle prime ore del mattino, sono stati numerosi. Moltissime sono state le piante sradicate, soprattutto quelle presenti ai margini dei boschi, che per prime ne hanno subìto le continue folate; alcune di queste hanno invaso anche la strada provinciale e la mulattiera per il Curò. Ieri, dalle 7 alle 12, la Croce Blu di Gromo, che era già in preallerta, è infatti intervenuta in più punti per rimuovere gli alberi abbattuti e pulire le strade. In particolare già venerdì sera, verso mezzanotte, era stata segnalata dal Comune una pianta caduta proprio sulla provinciale prima dell’abitato. I volontari sono intervenuti quindi sia nella zona del parcheggio dei pullman di Valbondione, e poi con due fuoristrada e quattro volontari hanno raggiunto – allertati dal rifugista – la mulattiera che porta al Curò dove in cinque punti erano presenti sulla strada alberi sradicati. Vanno poi aggiunti quelli a serre e gazebi da giardino divelti, recinzioni schiacciate sotto il peso delle piante, numerosi vasi di fiori precipitati dai balconi oppure antenne paraboliche satellitari spostate.