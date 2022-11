Versanti e strada sicura, Monte Pora prepara la stagione

A meno di un mese dall’apertura degli impianti sciistici Monte Pora è al centro di alcuni importanti interventi, alcuni anche già conclusi, altri in arrivo in primavera. Si parla di messa in sicurezza di strada, parcheggi, versanti, ma anche della situazione in stallo da decenni legata alla lottizzazione Malga Alta di Pora (tra Villaggio e altri edifici sono circa 600 le unità abitative a pochi passi dalle piste) e alla realizzazione della fognatura, oltre alla futura gestione integrata delle acque (Pora e Vareno). Tanti temi sul tavolo, e tante novità per essere pronti ai blocchi di partenza della stagione bianca.