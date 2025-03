Vertova, ferito dalla caduta di un masso mentre lavora nel bosco

Stava recuperando dei tronchi in un terreno impervio nella zona del valico di Dasla, quando un sasso gli è rotolato contro la gamba, ferendolo. Attimi di paura, nel pomeriggio di sabato 29 marzo, per un operaio 55enne di Gazzaniga, feritosi mentre lavorava a Vertova, sopra Cavlera. L’uomo è stato trasportato in codice giallo (medio grado di gravità) con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Erano circa le 14,30 quando è scattato l’allarme per l’infortunio agricolo. La macchina dei soccorsi ha visto impegnate due ambulanze, il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e appunto l’elisoccorso decollato da Bergamo.