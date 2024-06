Vertova, schianto tra ciclisti: due feriti. Grave un 80enne

Uno scontro tra due ciclisti è avvenuto a Vertova in via Cavour intorno alle 13, entrambi sono feriti, ma uno sarebbe molto grave.

Ancora non si conosce la dinamica di quanto avvenuto, ma il ciclista più anziano, un 80enne, è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e poi ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso, in codice rosso, al Papa Giovanni con l’elicottero decollato da Sondrio.