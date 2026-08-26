Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Mercoledì 26 Agosto 2026

Vertova, scontro tra una bici e un furgone: grave un 19enne

LO SCHIANTO. L’incidente poco prima delle 11 del 26 agosto sulla strada statale 671. Il giovane ciclista è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Vertova, scontro tra una bici e un furgone: grave un 19enne
Ambulanza, automedica e vigili del fuoco a Vertova

Vertova

Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì 26 agosto a Vertova, lungo la strada statale 671. Poco prima delle 11 un ciclista di 19 anni si è scontrato con un furgone che procedeva in senso opposto.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava superando una colonna di automobili quando avrebbe perso il controllo della bicicletta, invadendo la corsia opposta e andando a urtare frontalmente il furgone. Alla guida del mezzo c’era un giovane residente a Gazzaniga.

Il 19enne trasferito al «Papa Giovanni XXIII»

L’allarme è scattato alle 10.56. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine. Le condizioni del ciclista sono apparse subito serie: dopo le prime cure, il 19enne è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui è stato intubato e ricoverato in prognosi riservata: fortunatamente non è in pericolo di vita.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente: sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertova
Ciclismo
Sport
Ferite, Lesioni
Salute
Incidenti nei trasporti
Disastri, Incidenti
Papa Giovanni XXIII