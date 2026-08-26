Vertova, scontro tra una bici e un furgone: grave un 19enne

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava superando una colonna di automobili quando avrebbe perso il controllo della bicicletta, invadendo la corsia opposta e andando a urtare frontalmente il furgone. Alla guida del mezzo c’era un giovane residente a Gazzaniga.

Il 19enne trasferito al «Papa Giovanni XXIII»

L’allarme è scattato alle 10.56. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine. Le condizioni del ciclista sono apparse subito serie: dopo le prime cure, il 19enne è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui è stato intubato e ricoverato in prognosi riservata: fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente: sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.