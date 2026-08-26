Vertova, scontro tra una bici e un furgone: grave un 19enne
LO SCHIANTO. L’incidente poco prima delle 11 del 26 agosto sulla strada statale 671. Il giovane ciclista è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Vertova
Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì 26 agosto a Vertova, lungo la strada statale 671. Poco prima delle 11 un ciclista di 19 anni si è scontrato con un furgone che procedeva in senso opposto.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava superando una colonna di automobili quando avrebbe perso il controllo della bicicletta, invadendo la corsia opposta e andando a urtare frontalmente il furgone. Alla guida del mezzo c’era un giovane residente a Gazzaniga.
Il 19enne trasferito al «Papa Giovanni XXIII»
L’allarme è scattato alle 10.56. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine. Le condizioni del ciclista sono apparse subito serie: dopo le prime cure, il 19enne è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui è stato intubato e ricoverato in prognosi riservata: fortunatamente non è in pericolo di vita.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente: sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.
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