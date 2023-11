«Viabilità indecente in Val Seriana». Gli artigiani: quella strada ci penalizza

Fortunatamente i lavori per la posa della nuova passerella lungo la ciclabile, in Valle Asinina, tra il territorio di Cene e Fiorano al Serio si sono conclusi in anticipo rispetto a quanto previsto, ma le polemiche per la situazione della viabilità in Valle Seriana tengono ancora banco. Tra le proteste anche la voce di Confartigianato Imprese Bergamo.

Lunghe code

Le proteste

Al coro delle proteste si è aggiunta anche Confartigianato Imprese Bergamo. A denunciare la situazione è il vice presidente, nonché rappresentante del Polo territoriale di Albino, Ivan Morotti, facendosi portavoce anche degli imprenditori del Polo di Clusone: un’area in cui hanno sede circa 6.000 imprese artigiane. «Siamo convinti della necessità e apprezziamo i diversi lavori di manutenzione – commenta –, su una viabilità che accusa tutti i segni del tempo. Dobbiamo però cercare di pianificarli con intelligenza e coerenza, partendo dalle piccole cose, pratiche e tangibili, che richiedono semplicemente due elementi: coordinamento e condivisione, che purtroppo ad oggi non si vedono. Come Confartigianato siamo preoccupati in primis per le nostre aziende, per le quali tutto questo si sta traducendo in un danno economico di dimensioni enormi. Non pianificare interventi viabilistici così impattanti significa non avere rispetto per chi produce, per chi sostiene l’economia della valle, caratterizzata da parecchie aziende che lavorano in trasferta, come Milano e Hinterland, che esportano eccellenza fuori dalla nostra provincia, e che quindi dovrebbero rappresentare un vanto per il territorio. Tutto questo viene compromesso da una viabilità indecente e da una rete stradale obsoleta, dove anche un piccolo cantiere provoca un delirio».