Villa di Serio, si accascia al bancone del bar: muore anziano di 80 anni

Era al bancone del bar che frequentava abitualmente quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra: è accaduto poco prima delle 7 di sabato 17 settembre a Villa di Serio, in pieno centro. Un anziano di 80 anni è morto in un locale pubblico di via Papa Giovanni anche se i gestori del bar hanno attivato immediatamente i soccorsi. Sul posto di sono portate l’auto medica e due ambulanze ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.