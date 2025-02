Violenza sessuale ad Alzano: arrestati due 19enni

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Villa D’Almè, in collaborazione con il Nucleo Operativo di Zogno e la Polizia Locale di Bergamo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani di nazionalità tunisina, accusati di violenza sessuale in concorso. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica.