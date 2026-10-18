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Volontariato / Bergamo Città Domenica 18 Ottobre 2026

Ascolto e aiuto prezioso in corsia: l’Avo cerca nuovi volontari

PER GLI OSPEDALI. Sono aperte fino al 23 ottobre le iscrizioni al corso di formazione. L’associazione: insieme si può fare tanto per tanti.

Lettura 1 min.
Gerardo Fiorillo
Gerardo Fiorillo
Ascolto e aiuto prezioso in corsia: l’Avo cerca nuovi volontari
Un gruppo di volontari dell’Avo. In tutto sono 200

«Hai disponibilità di tre o quattro ore libere a settimana? Sei interessato ad offrire accoglienza e supporto agli ammalati in ospedale e agli ospiti nelle Rsa (case di riposo)? Stiamo cercando te. Iscriviti al corso di formazione per volontari. Insieme possiamo fare tanto per tanti». È l’appello lanciato dall’Avo (Associazione volontari ospedalieri), che anche quest’anno offre un corso gratuito per diventare volontari e fornire assistenza, supporto, sorrisi, empatia e soprattutto ascolto ai pazienti dell’ospedale Papa Giovanni, della Casa di riposo Don Orione, della Casa di Cura San Francesco e dell’ospedale di San Giovanni Bianco.

«Le iscrizioni al corso per volontari sono aperte fino al 23 ottobre e invitiamo anche i giovani a partecipare perché il corso è aperto a tutti, dai 18 agli 85 anni – spiega Mirta Marchesi, presidente dell’Avo di Bergamo –. Il ciclo di sei lezioni partirà il 29 ottobre, poi ogni giovedì di novembre e chiusura il 30 novembre (lezioni dalle 18 alle 20, presso Casa del Sole in via Bergonzi). Nei reparti e negli ambulatori bisogna essere formati e preparati nel prestare ascolto ai pazienti in un ambiente di sofferenza, serve entrare in punta di piedi, anche se non facciamo nulla di sanitario. Prima del corso occorrono vari colloqui per l’idoneità al servizio, anche con uno psicologo». L’Avo Bergamo conta 200 volontari. Al «Papa Giovanni» i volontari sono presenti in vari punti. «Siamo nei reparti, dove entriamo nelle stanze, ascoltiamo e facciamo compagnia ai pazienti – aggiunge Marchesi –. Poi siamo presenti nei punti di accoglienza dei vari ambulatori, nei mini Cup dove le persone vengono per una visita e si sentono disorientate, nel Cup centrale, nel centro prelievi e nel pronto soccorso (un centinaio i volontari, ndr). Poi siamo nella Rsa Don Orione con circa 50 volontari, 7-8 nei reparti a San Giovanni Bianco e circa 30 nella Casa di Cura San Francesco. In questi giorni iniziamo il servizio anche al Centro di riabilitazione di Mozzo con 5 volontari. Al “Papa Giovanni” ci chiedono nuovi volontari da mandare in vari reparti e ambulatori, ne servirebbero quattro, ma al momento non li abbiamo».

Le iscrizioni

Per iscriversi al corso, si può telefonare alla segreteria di Avo Bergamo allo 035-2678053, il lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 11,30, il mercoledì anche dalle 15,30 alle 17,30, oppure inviare una mail a: [email protected]. «È importante assicurare continuità – conclude Marchesi –. Per il servizio è sufficiente un turno a settimana di tre ore. Nel pronto soccorso da lunedì a domenica, in turni di due o tre ore dalle 8 alle 22, nei reparti il pomeriggio, in accoglienza al mattino, nelle Rsa da lunedì a domenica con orari molto aperti. Nel 2025 abbiamo avuto 24 volontari con il corso base, poi integrato anche da corsi online. C’è sempre bisogno di volontari, donare ed essere solidali. Invitiamo tutti a rendersi disponibili, perché le persone malate e fragili necessitano di attenzione». Info su www.avobergamo.org.

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