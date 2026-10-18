Ascolto e aiuto prezioso in corsia: l’Avo cerca nuovi volontari

«Hai disponibilità di tre o quattro ore libere a settimana? Sei interessato ad offrire accoglienza e supporto agli ammalati in ospedale e agli ospiti nelle Rsa (case di riposo)? Stiamo cercando te. Iscriviti al corso di formazione per volontari. Insieme possiamo fare tanto per tanti». È l’appello lanciato da ll’Avo (Associazione volontari ospedalieri), che anche quest’anno offre un corso gratuito per diventare volontari e fornire assistenza, supporto, sorrisi, empatia e soprattutto ascolto ai pazienti dell’ospedale Papa Giovanni, della Casa di riposo Don Orione, della Casa di Cura San Francesco e dell’ospedale di San Giovanni Bianco.

«Le iscrizioni al corso per volontari sono aperte fino al 23 ottobre e invitiamo anche i giovani a partecipare perché il corso è aperto a tutti, dai 18 agli 85 anni – spiega Mirta Marchesi, presidente dell’Avo di Bergamo –. Il ciclo di sei lezioni partirà il 29 ottobre, poi ogni giovedì di novembre e chiusura il 30 novembre (lezioni dalle 18 alle 20, presso Casa del Sole in via Bergonzi). Nei reparti e negli ambulatori bisogna essere formati e preparati nel prestare ascolto ai pazienti in un ambiente di sofferenza, serve entrare in punta di piedi, anche se non facciamo nulla di sanitario. Prima del corso occorrono vari colloqui per l’idoneità al servizio, anche con uno psicologo». L’Avo Bergamo conta 200 volontari. Al «Papa Giovanni» i volontari sono presenti in vari punti. «Siamo nei reparti, dove entriamo nelle stanze, ascoltiamo e facciamo compagnia ai pazienti – aggiunge Marchesi –. Poi siamo presenti nei punti di accoglienza dei vari ambulatori, nei mini Cup dove le persone vengono per una visita e si sentono disorientate, nel Cup centrale, nel centro prelievi e nel pronto soccorso (un centinaio i volontari, ndr). Poi siamo nella Rsa Don Orione con circa 50 volontari, 7-8 nei reparti a San Giovanni Bianco e circa 30 nella Casa di Cura San Francesco. In questi giorni iniziamo il servizio anche al Centro di riabilitazione di Mozzo con 5 volontari. Al “Papa Giovanni” ci chiedono nuovi volontari da mandare in vari reparti e ambulatori, ne servirebbero quattro, ma al momento non li abbiamo».