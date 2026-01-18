Bergamo, a Casa Marina Lerma nuovi strumenti «top» per la cura dei bimbi

Un broncoscopio, una sonda-ecografo munita di tablet, due defibrillatori semiautomatici. In più, una serie di letti e lettini, tra cui uno pediatrico, due montessoriani, un Bobath riabilitativo e un letto musicale ad acqua. Il tutto completato da una struttura componibile e morbida a scopo ludico.

La donazione

Sono di livello «top» le ultimissime dotazioni della Casa Minori e Famiglia Marina Lerma della Fondazione Angelo Custode, la struttura inaugurata lo scorso giugno e dedicata alla cura e alla riabilitazione di bambini disabili gravi e gravissimi come ampliamento della Casa Amoris Laetitia. Sono state acquistate grazie a una donazione della Fondazione Bcc Milano di 30mila euro, e presentate ieri mattina. Si tratta di strumenti molto diversi tra loro, appartengono agli ambiti dell’area medica (per una più sviluppata autonomia nella gestione delle emergenze e della diagnosi clinica) e di quella puramente riabilitativa. Ma concorrono, in ultima analisi, a un unico scopo: curare e monitorare meglio i piccoli pazienti (in struttura attualmente ce ne sono undici, ma i posti disponibili sono venti), ed evitare loro, il più possibile, il rientro in ospedale, sempre traumatico. Così potranno sempre sentirsi davvero «a casa».

«In posti come questo ci si ricorda dei veri valori della vita, quelli che, presi come siamo dal lavoro di tutti i giorni, tendiamo a dimenticarci» Giuseppe Giovanelli, direttore dell’Angelo Custode, ha spiegato che «il primo incontro con il presidente e il vicepresidente della Fondazione Bcc Milano, Giuseppe Maino e Francesco Percassi (presente anche il segretario generale Eurgenio Comincini), risale ai mesi scorsi, quando erano venuti a conoscerci». Si può ben dire che la reciproca conoscenza abbia portato frutti concreti, che colpiscono il cuore. A cominciare da quello del presidente Maino, che di primo mattino ha fatto un giro per la struttura a stretto contatto con medici, infermieri, volontari.

«Continueremo a investire nel sociale»

Messo da parte il discorso ufficiale che si era preparato, ha detto: «In posti come questo ci si ricorda dei veri valori della vita, quelli che, presi come siamo dal lavoro di tutti i giorni, tendiamo a dimenticarci. Fare una donazione a questa struttura per noi è un onore. Siamo noi che ringraziamo loro. Oggi ho provato l’emozione di aver contribuito alla vita di questi bambini». Poi ha aggiunto, rivolgendosi a Giovanelli e a Maria Luisa Galli, responsabile dell’Area minori dell’Angelo Custode: «Voi siete gli attori sociali che sostituiscono lo Stato. Dovrebbe essere il contrario. A maggior ragione continueremo a investire nel sociale, a Bergamo città, in Valle Seriana e in Valle Brembana. Siamo nati da poco con una dotazione di 12 milioni, e altri 12 si aggiungono quest’anno». Quanto alla «Marina Lerma», ha concluso, «non si tratta di “una tantum”. Se avrete bisogno, saremo ancora qua».

Un lavoro di squadra