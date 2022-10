Futuro sostenibile, buone pratiche sul Sentierone

Insieme per gli Sdgs: sono gli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile al Centro dell’iniziativa che si svolgerà proprio a Bergamo dal 28 al 30 ottobre e promossa da Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) insieme a Fao, Save the Children, Unione Europea, Ciheam Iamb, e Sdg Action Campaign. La campagna è nata nel 2020 a Bari per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, in quanto «Fame zero» è uno dei principali obiettivi dell’Agenda, dando vita a un’installazione che da due anni è in tour per diverse città italiane e che quest’anno farà tappa proprio a Bergamo. Nelle giornate dal 28 e al 30 ottobre il Sentierone di Bergamo diventerà così il teatro di questa installazione interattiva che coinvolgerà la cittadinanza in attività che avranno l’obiettivo di valorizzare approcci e azioni per un futuro sano, sostenibile e giusto. «La campagna vuole stimolare a mettere in discussione ciò che si pensa, mettere in gioco le proprie credenze e le proprie azioni. Stimola a cogliere le opportunità e le soluzioni esistenti, ma anche a utilizzarle nel risolvere le sfide globali – spiega Alessandra Tutino, coordinatrice del progetto per Save the Children –. Ma abbiamo anche l’obiettivo di creare una rete di interlocutori sui territori per fare advocacy e sensibilizzazione su questi temi. Lavorare in rete è parte degli obiettivi dell’Agenda e ci chiede di coinvolgere le persone sui territori».