Volontariato / Bergamo Città
Venerdì 10 Ottobre 2025

Marcia della pace Perugia-Assisi: 15 bus in partenza da Bergamo

L’INIZIATIVA. Tantissimi bergamaschi pronti a partecipare alla storica marcia promossa dalla Rete della pace e dal Coordinamento enti locali per la pace per il 12 ottobre.

Una foto della Marcia Perugia-Assisi d’archivio
Una foto della Marcia Perugia-Assisi d’archivio

Saranno 10 i bus organizzati unitariamente da Acli, Caritas, Cgil e Cisl che partiranno sabato 11 ottobre alle 23.45 dal parcheggio di via Spino a Bergamo ai quali si aggiungeranno altri cinque pulmann di altre realtà del territorio bergamasco diretti alla Marcia della Pace Perugia-Assisi 2025 «Imagine all the people» che si terrà domenica 12 ottobre. Il titolo immaginato per questa edizione evoca un auspicio condiviso, ovvero che la Marcia sia l’occasione per radunare tutto il popolo della Pace, tutti coloro che in questo Paese non si arrendono alle nefaste derive della guerra mondiale a pezzi. Tutte e tutti, nessuno escluso. La notizia della tregua a Gaza è sicuramente un passo fondamentale verso la Pace, ma non possiamo calare l’attenzione dinanzi all’escalation di conflitti in ogni angolo della Terra dall’Ucraina al Congo, da Haiti al Sudan e ai tanti focolai ancora presenti nel mondo.

I promotori sottoscrivono pienamente quanto divulgato dagli organizzatori del raduno nazionale: «In un mondo devastato dall’individualismo, dall’egoismo e dall’indifferenza che uccide e lascia uccidere, mentre lo scontro di interessi alimenta spietate guerre di ogni genere, mentre guerre sanguinose si accaniscono ferocemente contro bambini, donne, malati e anziani, in un mondo intriso di violenza, pieno di muri e confini, mentre si accelera un’incontrollata corsa al riarmo, di fronte ai segni sempre più marcati della “terza guerra mondiale”, noi vogliamo reagire con “un nuovo sogno di fraternità e amicizia sociale”. La fraternità è l’alternativa alla guerra: l’altro orizzonte possibile. Noi lo vogliamo immaginare, sognare, desiderare e costruire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

