Scuola estiva in ospedale, al via l’iscrizione per diventare volontario

L’esperienza di volontariato della scuola estiva in ospedale è nata nel 2013 a partire da un’intuizione di Giulia Gabrieli. Continuare a studiare nonostante la malattia era uno dei sogni di Giulia che aveva provato sulla sua pelle quanto per un bambino malato fosse importante continuare le lezioni anche in estate, quando la scuola chiude ma in fondo, come diceva lei: la malattia non va in vacanza».