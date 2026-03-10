Servizio Civile Universale, con Caritas Bergamasca 14 posti per i giovani che vogliono «fare la differenza»

C’è tempo fino all’8 aprile 2026 per candidarsi al nuovo bando di Servizio Civile Universale promosso da Caritas Diocesana Bergamasca, che mette a disposizione 14 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni desiderosi di vivere un anno di impegno, crescita e cittadinanza attiva a servizio della comunità.

I progetti proposti offrono esperienze concrete accanto alle persone più fragili del territorio, con l’obiettivo di promuovere inclusione, benessere e relazioni significative. L’impegno previsto è di 25 ore settimanali, distribuite su 5 giorni, per una durata complessiva di 12 mesi, con un contributo mensile di più di 500 euro.

Tre i percorsi disponibili, distribuiti in diversi servizi e realtà del territorio bergamasco.

«Il tempo che conta» – Area anziani (4 posti)

Il progetto si svolge all’interno di strutture residenziali per anziani e ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone ospiti, contrastando solitudine e isolamento e favorendo relazioni intergenerazionali. I volontari affiancheranno operatori e volontari nelle attività quotidiane, nella socializzazione e nell’animazione, contribuendo a mantenere attive le capacità cognitive e relazionali degli ospiti e promuovendo una nuova cultura dell’invecchiamento e della cura.

«Variazioni sul tema« – Area disabilità (4 posti)

Il progetto punta a sostenere l’autonomia e il benessere delle persone con disabilità, valorizzandone capacità e relazioni e favorendo l’accesso ai servizi e la partecipazione alla vita sociale. I giovani saranno coinvolti in laboratori educativi, attività ricreative, accompagnamenti e iniziative di sensibilizzazione, contribuendo alla costruzione di contesti inclusivi e di sostegno anche per le famiglie.

«Verso nuovi orizzonti» – Area disagio adulti (6 posti)

Il progetto si rivolge a persone in situazioni di marginalità e fragilità – senza dimora, donne sole con minori, persone in percorsi di reinserimento – con l’obiettivo di favorire autonomia, inclusione sociale e lavorativa. I volontari saranno coinvolti nelle attività di accoglienza, ascolto, accompagnamento ai servizi, laboratori e percorsi educativi individualizzati, contribuendo alla costruzione di comunità più accoglienti e solidali.

Tutti i progetti prevedono un percorso formativo strutturato e partecipativo, con momenti di formazione generale e specifica, e la possibilità di certificazione delle competenze acquisite. L’esperienza di Servizio Civile rappresenta così un’occasione di crescita personale e professionale, oltre che un’opportunità concreta per contribuire al benessere della comunità locale.

Il Servizio Civile in Caritas si configura come uno spazio di incontro tra giovani e territorio, in cui sperimentare relazioni, sviluppare competenze sociali e maturare uno sguardo attento alle fragilità, promuovendo una cultura dell’inclusione e della solidarietà.

Le info utili

Possono candidarsi ragazzi e ragazze italiani/e e stranieri/e tra i 18 e i 28 anni.

Scadenza per la presentazione delle domande: 8 aprile 2026.

Informazioni e orientamento