Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Volontariato / Bergamo Città Martedì 10 Marzo 2026

Servizio Civile Universale, con Caritas Bergamasca 14 posti per i giovani che vogliono «fare la differenza»

IL PROGETTO. Disponibili 14 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni desiderosi di vivere un anno di impegno, crescita e cittadinanza attiva a servizio della comunità.

Redazione Web
Redazione Web
Un progetto si svolge all’interno di strutture residenziali per anziani
Un progetto si svolge all’interno di strutture residenziali per anziani

Bergamo

C’è tempo fino all’8 aprile 2026 per candidarsi al nuovo bando di Servizio Civile Universale promosso da Caritas Diocesana Bergamasca, che mette a disposizione 14 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni desiderosi di vivere un anno di impegno, crescita e cittadinanza attiva a servizio della comunità.

I progetti proposti offrono esperienze concrete accanto alle persone più fragili del territorio, con l’obiettivo di promuovere inclusione, benessere e relazioni significative. L’impegno previsto è di 25 ore settimanali, distribuite su 5 giorni, per una durata complessiva di 12 mesi, con un contributo mensile di più di 500 euro.

Tre i percorsi disponibili, distribuiti in diversi servizi e realtà del territorio bergamasco.

«Il tempo che conta» – Area anziani (4 posti)

Il progetto si svolge all’interno di strutture residenziali per anziani e ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone ospiti, contrastando solitudine e isolamento e favorendo relazioni intergenerazionali. I volontari affiancheranno operatori e volontari nelle attività quotidiane, nella socializzazione e nell’animazione, contribuendo a mantenere attive le capacità cognitive e relazionali degli ospiti e promuovendo una nuova cultura dell’invecchiamento e della cura.

«Variazioni sul tema« – Area disabilità (4 posti)

Il progetto punta a sostenere l’autonomia e il benessere delle persone con disabilità, valorizzandone capacità e relazioni e favorendo l’accesso ai servizi e la partecipazione alla vita sociale. I giovani saranno coinvolti in laboratori educativi, attività ricreative, accompagnamenti e iniziative di sensibilizzazione, contribuendo alla costruzione di contesti inclusivi e di sostegno anche per le famiglie.

«Verso nuovi orizzonti» – Area disagio adulti (6 posti)

Il progetto si rivolge a persone in situazioni di marginalità e fragilità – senza dimora, donne sole con minori, persone in percorsi di reinserimento – con l’obiettivo di favorire autonomia, inclusione sociale e lavorativa. I volontari saranno coinvolti nelle attività di accoglienza, ascolto, accompagnamento ai servizi, laboratori e percorsi educativi individualizzati, contribuendo alla costruzione di comunità più accoglienti e solidali.

Tutti i progetti prevedono un percorso formativo strutturato e partecipativo, con momenti di formazione generale e specifica, e la possibilità di certificazione delle competenze acquisite. L’esperienza di Servizio Civile rappresenta così un’occasione di crescita personale e professionale, oltre che un’opportunità concreta per contribuire al benessere della comunità locale.

Il Servizio Civile in Caritas si configura come uno spazio di incontro tra giovani e territorio, in cui sperimentare relazioni, sviluppare competenze sociali e maturare uno sguardo attento alle fragilità, promuovendo una cultura dell’inclusione e della solidarietà.

Le info utili

Possono candidarsi ragazzi e ragazze italiani/e e stranieri/e tra i 18 e i 28 anni.
Scadenza per la presentazione delle domande: 8 aprile 2026.

Informazioni e orientamento

Caritas Diocesana Bergamasca – Young Caritas
Tel. 348 3755817
[email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Disabilità
Povertà
Politica
Enti locali
Lavoro
Impiego
caritas diocesana bergamasca
Caritas Bergamasca