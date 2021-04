Digitalizzazione: dopo il Covid è il momento di fare il balzo

Per cavalcare la ripresa occorre essere pronti

La voglia di ripartire c’è, ed è tanta. Ma le imprese sono pronte a cavalcare l’onda? Senza voler rovinare il ritrovato (e atteso) clima di fiducia e ottimismo, è bene rendersi conto di quanto il mondo sia cambiato e di come il Covid sia stato un forte acceleratore della digitalizzazione dei processi produttivi e di lavoro.

Pensare di ritornare alle stesse modalità di prima, più che un sogno è un’illusione. Gira che ti rigira, infatti, la partita si gioca sempre lì: sulla capacità delle imprese di stare al passo con l’innovazione tecnologica e digitale e di possedere un capitale umano che sia in grado di sfruttarne al meglio il potenziale. Sul fronte degli investimenti qualcosa è stato fatto.

Come ci dicono i dati di Excelsior-Unioncamere relativi alla provincia di Bergamo, durante la pandemia, il 39% delle imprese ha investito sulle tecnologie cloud e sui big data analytics e un altro 26% sui sistemi IoT (internet delle cose) e sulle tecnologie di comunicazione machine to machine. In molti casi, sono state messe ingenti risorse anche per lo sviluppo di nuovi modelli di business, avvalendosi dell’analisi dei comportamenti dei bisogni dei clienti per una sempre maggiore personalizzazione dei prodotti e dei servizi offerti e per analizzare nuove opportunità di mercato.

Tradotto: esperti di marketing, vendite e distribuzione non sono più un lusso per pochi ma figure professionali sempre più indispensabili all’intero delle aziende. Questi profili sono infatti tra i più ricercati dalle imprese della provincia nel mese di aprile (vedi tabella qui sotto). Ma la storia non finisce qui.