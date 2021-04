Bandi per l’agricoltura, centinaia di milioni in arrivo. Iscriviti al webinar del 14 aprile

Guardando le bellissime immagini scattate sui campi, chissà quante persone sarebbero pronte a lasciare la routine del lavoro in ufficio, “dialogando e litigando” ore e ore con un computer. «Fare gli agricoltori non è facile - osserva Giusy Pezzali - il lavoro nei campi non si ferma mai, non esistono domenica o feste comandate, perché l’agricoltura, seguendo i ritmi della natura e non può essere racchiusa in toto in un processo industriale. Naturalmente gestiamo e organizziamo le rotazioni del personale in modo che tutti possano usufruire di riposi, ferie, permessi, ma c’è sempre tanto da fare. Abbiamo però un dinamismo molto forte che ci porta a non fermarci quasi mai».

«Non è sempre facile trasferire ai nostri clienti (soprattutto al consumatore finale) tutti gli sforzi e quello che sta dietro ad una semplice busta d’insalata. Se posso permettermi una battuta, qualcuno pensa ancora che l’ortofrutta “cresca sui banchi del supermercato”. In pochi si rendono conto che di fatto non ci sono più le stagionalità, con tutte le difficoltà produttive che questo comporta, soprattutto nei periodi più freddi o caldi (in entrambi i casi a livello agricolo è un dispendio di risorse e di sforzi soddisfare le richieste dei clienti che mal sopportano i buchi produttivi). Ben vengano gli aiuti finanziari europeo e regionali, che ci consentono di migliorare costantemente la nostra filosofia aziendale».