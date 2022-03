Davide Locatelli, il pianista orobico che ha suonato «Imagine» all’ambasciata ucraina

Entriamo nel suo mondo, nella camera da letto della casa di Valbrembo, con il pianoforte bianco e la parete tappezzata da foto dei suoi idoli: da Lady Gaga, a Kurt Cobain passando per Chester i cantante dei Linkin Park e Ray Charles. È un angolo ben noto ai suoi followers, perché è il palcoscenico semplice e intimo delle sue performance social. Davide Locatelli , 26enne pianista e compositore orobico , infatti ha ottenuto un grande successo proprio rivelando il suo talento e la sua simpatia su Instagram e Facebook e ora decine di migliaia di persone lo seguono e lo apprezzano.

«Ho fatto solo un gesto che voleva essere segno di pace perché sono convinto che gli artisti debbano mettere a disposizione degli altri la loro arte per fare del bene»

È stato proprio un video, divenuto virale nelle scorse settimane, a portarlo sulle prime pagine di tutti i giornali. L’esecuzione di «Imagine» dei Beatles al pianoforte proprio di fronte al consolato ucraino di Milano ha fatto il giro del mondo : «Non mi aspettavo nulla, ho fatto solo un gesto che voleva essere segno di pace e di positività perché sono convinto che gli artisti debbano mettere a disposizione degli altri la loro arte per fare del bene».

Davide Locatelli tornerà presto sul palco a Seriate al Cineteatro Gavazzeni, il 18 marzo, per un concerto molto particolare, la sua musica sarà accompagnata dall’arte visuale di Luca Rapis «OneThousand» che ha creato una scenografia appositamente per l’evento. Per i biglietti clicca qui.