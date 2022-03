Ferzan Ozpetek si racconta: nei film «impasto» la mia vita

«Racconto come al bar, i fatti miei», così Ferzan Ozpetek presenta il suo spettacolo «Ferzaneide», la voglia di condividere, di raccontare episodi della sua vita si manifesta con in tutte le forme d’arte, dal cinema, al teatro, all’opera alle serie Tv fino a Instagram. È un’esigenza a cui Ozpetek non riesce a sottrarsi e il suo pubblico apprezza e lo segue sempre con entusiasmo. In Ferzaneide così si scopre come nascono i suoi film, da episodi della vita che vengono trasposti sul grande schermo.