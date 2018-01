Aggredisce la compagna 72enne

«Avevo bevuto», arrestato 40enne «Ho bevuto e ho sbagliato: ho perso il controllo. Eppure ho comprato anche casa per vivere con lei, ci frequentiamo da sei mesi». Protagonisti della vicenda, finita in tribunale a processo per direttissima con le accuse di violazione di domicilio e lesioni personali aggravate, un quarantenne e una settantaduenne di Costa Volpino.

Lui è finito in manette, lei si è spaventata dal suo comportamento è stata aggredita anche fisicamente, tanto da aver riportato contusioni guaribili in tre giorni. È successo martedì, primo giorno dell’anno, a partire dal pomeriggio, con una escalation di discussioni, a Costa Volpino. La prima intorno alle 15,30, quando il 40enne si è presentato ubriaco a casa della donna: tra i due c’è stata una discussione proprio per lo stato di ebbrezza, lui l’ha presa per i capelli e c’è stata una prima colluttazione. La donna è riuscita ad allontanarlo, ma intorno alle 20,30 l’uomo è tornato: a quel punto la signora ha chiamato i carabinieri, avendo paura di altri atteggiamenti violenti. Davanti al giudice, l’uomo ha ammesso di avere un problema di alcolismo e di essere seguito. L’arresto è stato convalidato con la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa della donna e del divieto di avvicinarsi a lei. Il processo è stato aggiornato al 5 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA