Anziana maltrattata e picchiata

Blitz dei carabinieri, arrestato il figlio L’uomo è stato arrestato a Fonteno nella notte tra il 16 e il 17 agosto durante un servizio mirato dei militari di Sovere.

Nella notte tra il 16 e il 17 agosto a Fonteno i carabinieri della stazione di Sovere hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni un uomo di 56 anni, divorziato, disoccupato e con numerosi precedenti per violazioni al Codice della strada. I militari hanno organizzato un servizio mirato dopo aver ricevuto segnalazioni secondo le quali l’uomo era solito maltrattare la madre, classe 1944, vedova, pensionata e non autosufficiente. Dopo aver sentito la donna gridare «Ahia! Mi fai male! Lasciami stare!» i carabinieri sono entrati in azione. I militari intervenuti hanno notato diversi lividi sulle braccia ed uno sul viso della donna, che è stata trasportata in ospedale a Lovere e refertata con 7 giorni di prognosi per trauma cranico. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, i maltrattamenti andavano avanti dal 2017. L’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Bergamo.

