Auto esce di strada e si ribalta

Soccorsi a Ranzanico, nessun ferito L’intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio del 6 novembre in via Nazionale.

I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Lovere sono intervenuti nel primo pomeriggio del 6 novembre per un’auto ribaltata a Ranzanico in via Nazionale (la statale 42, al km 50). È successo verso le 13. Il conducente ha perso il controllo dell’autovettura ed è uscito di strada ribaltandosi. Scattato l’allarme, sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Fortunatamente non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’autovettura e hanno bonificato la zona compromessa.

