«Bg in diretta» sulla meningite - qui live

Medici e sindaci insieme sull’emergenza Puntata dedicata all’allarme meningite nella Bergamasca e in particolare nel Basso Sebino, quella di «Bergamo in diretta», in onda oggi alle 21 su Bergamo Tv e on line sul sito web e sulla pagina Facebook de L’Eco di Bergamo. SEGUILA QUI

In studio con il conduttore Lorenzo Pagnoni ci saranno Massimo Giupponi, direttore generale della Ats di Bergamo, Claudio Sileo, direttore generale della Ats di Brescia e la giornalista Claudia Mangili, vicecaposervizio della redazione della Provincia, a «L’Eco di Bergamo». In collegamento invece il medico infettivologo Giancarlo Malchiodi e da Sarnico Max Pavan di Bergamo Tv, con sindaci e assessori della zona in cui si sono registrati i cinque casi di contagio (quattro da meningococco C e uno, l’ultimo, del gruppo B).

Si cercherà di fare il punto sugli episodi che dal 3 dicembre scorso, giorno in cui è morta la diciannovenne di Villongo Veronica Cadei, all’ultimo caso mortale, il 3 gennaio, a Predore, con il decesso di Marzia Colosio, 48 anni, mamma di due ragazze, hanno gettato nello sconforto e nella preoccupazione l’intera popolazione del Basso Sebino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA