Carabinieri, controlli anti droga

Preso con 60 grammi di marijuana Un giovane è stato arrestato venerdì 7 agosto a Rogno e processato per direttissima sabato mattina.

Nella tarda serata del 7 agosto, a Rogno, i carabinieri della stazione di Lovere hanno arrestato un operaio di 26 anni, noto alle forze dell’ordine per reati specifici. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei controlli coordinati dalla compagnia di Clusone per il contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni di perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati nella sua disponibilità 60 grammi di marijuana suddivisi in bustine contenute all’interno di pantaloni multi-tasca da operaio.

Nello stesso controllo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente un suo coetaneo, anche lui operaio, trovato con un grammo di hashish. Tutto lo stupefacente sequestrato e l’arrestato al termine del rito direttissimo, che si è svolto sabato mattina, l’arresto è stato convalidato con l’obbligo, per l’arrestato, di presentazione alla P.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA