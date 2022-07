Castelli Calepio, travolti da un furgone: gravi mamma e figlio di 4 anni

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì a Castelli Calepio, nella frazione Calepio. Una donna e il figlioletto di 4 anni sono stati investiti da un furgone e hanno riportato traumi gravi. L’allarme è scattato verso le 13,45 lungo la provinciale 91: secondo le prime informazioni disponibili, la mamma e il bimbo stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali per andare al Cre, quando è arrivato un furgone Iveco Daily che per cause in corso d’accertamento li ha travolti.