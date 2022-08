Ciak, Netflix inizia le riprese sul Sebino: chiusa la litoranea fra Gre di Riva di Solto e Castro

Sebino Sono partite lunedì 1° agosto le riprese del film «Devon House», sequel di «The Old Guard». La società statunitense ha scelto la selvaggia bellezza della litoranea del Sebino per ambientare alcune scene. Ecco le modifiche alla viabilità.

Ciak, si gira. Netflix ha iniziato le riprese sul Sebino lunedì 1° agosto. Come noto, la società statunitense ha scelto la selvaggia bellezza della litoranea per ambientare alcuni inseguimenti tra automobili e motociclette ad alto impatto visivo. Il film «Devon House», di cui è regista Victoria Mahoney, è il sequel di «The Old Guard». Nel cast Charlize Theron, Uma Thurman e l’italiano Luca Marinelli. Da lunedì mattina è stata chiusa la strada tra la località Gre di Riva di Solto e Castro, dove sono iniziate le riprese.

Le chiusure

Lunedì 1 agosto si inizia da Castro con la chiusura della litoranea dalle 5,45 alle 22,15. Nello stesso giorno a partire dalle 21,45 fino alle 0,15 di venerdì 6 sarà off limits il tratto subito dopo che insiste sui Comuni di Solto Collina e di Riva di Solto, in pratica tutto quel pezzo di litoranea fino al paese di Riva. Inoltre martedì 2 dalle 14.45 alle 19,15 verrà interdetto il percorso comunale di via Porto a Riva di Solto, praticamente dal campeggio «Trenta Passi» fino allo sbocco sulla 469. Con l’ausilio di personale addetto, i residenti delle case che si affacciano sul luogo delle riprese potranno comunque accedere alle loro abitazioni. Gli automobilisti potranno raggiungere i paesi del basso e alto lago percorrendo, a seconda della direzione di marcia, la provinciale che sale a Solto Collina e che si immette sulla SS 42 della Val Cavallina. Venerdì 5 la chiusura si sposta tra l’inizio e la fine della galleria di Portirone, frazione a lago del Comune di Parzanica, partendo dalle 5,45 alle 22,15.