Costa Volpino, schianto tra furgone e auto in galleria: un ferito e traffico in tilt

Schianto tra auto e furgone poco prima delle 17 di venerdì 13 agosto nella galleria Costa Volpino sulla statale 42 a Costa Volpino. Si sono scontrati, per cause in corso d’accertamento, un furgone e un’automobile. Il bilancio è di un ferito: un giovane di 21 anni. L’impatto è tra i due mezzi è stato violento. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Traffico in tilt tra Rogno, Costa Volpino, Lovere.

