Il luogo dell’incidente a Credaro in via Roma sulla Provinciale 91 (Foto by Fotro San Marco)

Credaro, anziana investita sulle strisce

Trasportata in ambulanza in ospedale L’incidente è avvenuto verso le 11.30 di giovedì 28 marzo.

Una donna anziana stava attraversando sulle strisce pedonali a pochi metri dalla sua abitazione a Credaro e si stava dirigendo verso il Comune quando un’auto l’ha investita.

L’uomo, al volante dell’auto che si dirigeva verso Sarnico, non è riuscito a fermarsi in tempo e ha travolto la donna. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, un’ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino e un’automedica.

La donna che perdeva sangue ma era cosciente, è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata d’urgenza in ospedale al Papa Giovanni per le cure. In via Roma a Credaro anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico. Sulla Provinciale 91 si sono create lunghe code.

