Eletta alla Camera, la prof lascia Lovere

«Non so chi votare», poi il fulmine 5 Stelle Ha lasciato Lovere mattina con le sue valigie, dopo aver salutato gli amici. È arrivata a Bergamo, poi Flora Frate ha preso il treno. Destinazione: Montecitorio.

Chi è Flora Frate? Una (ormai ex) docente dell’istituto superiore Ivan Piana di Lovere che lo scorso 4 marzo è stata eletta alla Camera dei Deputati con il Movimento 5 Stelle. Flora Frate negli ultimi giorni è diventata celebre in rete per un post pubblicato soltanto quattro mesi fa: «Alle elezioni – scriveva a dicembre - vinceranno i 5s. Ma il governo si formerà con una grande alleanza tra PD e la destra. A quel punto i 5s che non intendono governare, saranno contenti e così il paese resterà ai soliti noti. Vi piace il riassunto? Intanto io non so cosa e chi votare..». Un mese dopo, cambia idea e si candida alle Parlamentarie del MoVimento.

