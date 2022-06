Federica Cadei supera il quorum: è il primo sindaco donna di Sovere

Federica Cadei è il nuovo sindaco di Sovere. La sua lista, «Sovere futura», unica in corsa, doveva superare il quorum del 40% che è stato raggiunto poco dopo le 19 di domenica 12 giugno. Federica Cade i è il primo sindaco donna di Sovere: è entrata per la prima volta in Consiglio comunale cinque anni fa e di lì a poco sarebbe stata nominata assessore all’istruzione. Per l’ufficialità bisogna comunque aspettare lo spoglio di lunedì 13 giugno e vedere se è stato raggiunto il 50% delle preferenze tra i votanti.