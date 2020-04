Fiamme nella notte a Endine - Foto

A fuoco un tetto, paura ma nessun ferito L’incendio è scoppiato mercoledì verso le 22, i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme completamente solo verso le 3.

Chiamata al 112 verso le 22.10 di mercoledì 15 aprile per un tetto in fiamme a Endine Gaiano nella frazione S.Felice. Sul posto sono giunti due mezzi dei Vigili del fuoco di Lovere e altri due da Clusone. Siccome la via che conduceva all’abitazione era molto stretta i pompieri non sono riusciti a passare con i camion e hanno dovuto operare con i mezzi fuoristrada boschivi.

L’intervento di è concluso dopo cinque ore verso le 3 della mattina di giovedì 16 aprile. Sono andati distrutti circa 100 metri quadrati di tetto più tutti gli arredi delle stanze del piano mansardato che è stato dichiarato inagibile.

Fortunatamente non c’è nessun ferito. Probabilmente la causa delle fiamme è stato il surriscaldamento della canna fumaria.

