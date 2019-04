Foresto: esce di casa e attraversa

Bimbo investito, ha battuto la testa Il 118 a Foresto Sparso in codice rosso per un bambino travolto in via Marconi da una Fiat Panda .

Un bimbo di sette anni è stato investito nel pomeriggio di lunedì 29 aprile a Foresto Sparso, in via Marconi. Il piccolo, che abita nella via ed è di nazionalità senegalese, è uscito di casa e avrebbe attraversato la strada all’improvviso. Lo ha investito una Fiat Panda guidata da una donna del posto: nonostante la velocità del mezzo non fosse elevata, secondo la prima ricostruzione, il piccolo avrebbe battuto la testa e riportato un trauma cranico. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza, un’automedica e un elicottero, con il quale è stato trasportato all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo.

