Foresto Sparso piange Mattia

Oggi l’ultimo saluto al papà 36enne La salma dell’operaio 36enne è arrivata a casa, in via Angelli,nella giornata di mercoledì 25 settembre. Alle 15 il funerale dell’operaio 36enne, papà di due bambini.

La salma di Mattia Parmini, l’operaio trentaseienne di Foresto Sparso deceduto il 19 settembre scorso a Paratico a seguito di un tragico incidente sul lavoro, è giunta nella casa in via Angelli dove è stata allestita la camera ardente della giornata del 25 settembre. Dopo l’autopsia, eseguita martedì dal medico legale, il magistrato ha concesso il tanto atteso nulla osta al trasporto e nel pomeriggio la salma è giunta a Foresto Sparso. I funerali sono in programma venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale San Marco Evangelista di Foresto Sparso. Le esequie di Mattia si preannunciano ad ampia partecipazione: il giovane, papà di due bambini di 5 e un anno, era infatti molto conosciuto ed apprezzato per la sua operosità a favore del proprio paese. Il 36enne era anche segretario della sezione cacciatori di Foresto ed era molto benvoluto sul territorio. Era anche un sostenitore della Festa dell’uva e del vino ed un elemento trainante del locale gruppo di protezione civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA