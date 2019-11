Furgone del mercato fuori strada

Incidente sulla provinciale del Borlezza Un furgone del mercato con a bordo due uomini è uscito fuori strada intorno alle 6.45: l’incidente a Sovere.

Un furgone del mercato è uscito di strada nella prima mattina di sabato 2 novembre a Sovere: l’incidente è avvenuto intorno alle 6.45 in località Piazzo lungo la strada provinciale della Valle Borlezza (sp 53). Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Blu di Lovere, l’altra del Corpo Volontari Presolana. Due uomini, di 44 e 51 anni, sono stati portati all’ospedale di Piario ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri: ancora da chiarire le cause dell’incidente.

