Gomma e plastica sui fondali, campionamenti al largo di Tavernola - Foto

Sono partiti nella mattinata di martedì 20 giugno e proseguiranno per tutta la settimana, i lavori di campionamento e raccolta dati nell’area lacuale antistante Tavernola Bergamasca, al fine di valutare quantità e impatto ambientale delle gomme e delle plastiche abbandonate da anni sul fondale. Sul posto, oltre ai tecnici di AdB, si trovano i gruppi del Centro Nazionale di Ricerca diBrugherio e Venezia, ed il nucleo sommozzatori dei Carabinieri di Genova.

Oltre 50 metri di profondità

Questi ultimi sono scesi ad una profondità di oltre 50 metri, per eseguire una mappatura completa e precisa della zona, realizzare fotografie e filmati, e raccogliere campioni di materiale da fornire agli analisti, che nei prossimi giorni valuteranno la pericolosità e l’impatto ambientale delle montagne di inquinanti. Le dimensioni della montagna di materiale, si aggirano intorno ai 45 metri di altezza su una base di circa 10 metri.

«Ci siamo messi a disposizione fin da subito, una volta evidenziato il problema – spiega Alessio Rinaldi, presidente di AdB – e collaboreremo con Regione Lombardia al fine di cercare di risolvere la situazione. In questo primo step, è necessario capire la natura inquinante delle gomme, quindi valutare la soluzione da intraprendere e il costo delle operazioni. Ringraziamo tutti quelli che si stanno adoperando per la salute del Lago d’Iseo». Regione Lombardia ha stanziato, nei mesi scorsi, 85mila euro per l’intervento iniziale.