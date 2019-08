Grave incidente a Costa Volpino

Pensionato investito sulle strisce L’anziano, 90 anni,soccorso con l’elicottero del 118, che lo sta trasportando in ospedale in codice rosso.

Incidente questa mattina, sabato 3 agosto, a Costa Volpino. Un pensionato di 90 anni, N. B., è stato investito in via Nazionale da un’auto mentre attraversava sulle strisce più o meno all’altezza del «Caffè Mozart». Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 119 e si alzato in volo anche l’Elisoccorso, in codice rosso: l'anziano, che abita poco distante rispetto al luogo dell’incidente, ò stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia. Nello scontro ferito anche un uomo di 67 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA