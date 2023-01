I «San Maurini d’oro» nel segno di Marco Zerbini, ex comandante della polizia locale

A Carlo Morotti e Omar Presti, presidenti rispettivamente della sezione cacciatori e della Croce blu basso Sebino, sono state assegnate domenica a Sarnico, a conclusione dei festeggiamenti per il compatrono San Mauro, le benemerenze civiche del «San Maurino d’oro». All’indimenticato ex comandante della polizia locale Marco Zerbini, inoltre, è stata assegnata una targa alla memoria per il lavoro svolto a capo della polizia locale oltre che per la generosa attività di volontariato a favore della comunità.