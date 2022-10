Il Cammino di Santiago in bici, con la forza di un braccio solo: l’impresa di Lochis

Anni 48, di Villongo, proprietario di un’attività nello stesso comune, Lochis ha affrontato e vinto la sua impresa solo qualche giorno fa : complice la passione per la bicicletta e il desiderio di intraprendere un cammino che facesse anche da viaggio interiore, il ristoratore bergamasco è partito dalla Francia, dalla città di Saint-Jean-Pied-de-Port, per arrivare a Santiago di Compostela (prima) e Muxia (poi), in Spagna.

«Questo cammino lo dedico a mio fratello Matteo, scomparso ad aprile a soli 54 anni – dice –. È lui che mi ha ispirato, lui che mi ha dato la forza per mettermi in marcia. E ora che sono rientrato, non vedo l’ora di cimentarmi di nuovo con un altro pellegrinaggio: non si tratta di viaggi qualsiasi, ma di vere e proprie immersioni dentro se stessi».