Investito da un furgone a Tagliuno, ricoverato in gravi condizioni

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 26 aprile nella frazione Tagliuno di Castelli Calepio, in via Roma. Secondo le prime informazioni, verso le 17 un uomo di 63 anni è stato investito da un furgone. Cause e dinamica dell’incidente sono ancora in corso d’accertamento. Scattato l’allarme, sono intervenute un’automedica e un’ambulanza dell’Areu, insieme ai carabinieri di Grumello del Monte. Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in «codice rosso», con traumi in diverse parti del corpo. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.