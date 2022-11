La solidarietà sprint delle penne nere porta l’ascensore in casa Bertoletti

Fondi raccolti in cammino

«Abbiamo dormito – aggiunge Giovanni Donda – nelle sedi dei gruppi degli alpini e nei seminari di Vigevano e Vercelli grazie alla sensibilità del nostro vescovo Beschi che ci ha permesso di avere un significativo supporto logistico anche in quelle zone». Durante il cammino, ai quali si aggiungevano per una tappa o per l’altra i vari gruppi del territorio, le penne nere hanno venduto libri e magliette insieme alla riproduzione di un’opera dello scultore Gabriele Migliorini di Cantù, raccolto offerte: 12mila euro serviti per acquistare e installare l’ascensore. «Un regalo meraviglioso – racconta Raffaele Bertoletti, camionista in pensione, alpino del gruppo di Pianico – che ci riempie di riconoscenza e di commozione. Io e mia moglie Marina siamo i genitori di due meravigliosi ragazzi che si sentono circondati dall’affetto e dall’amicizia di tante persone e degli alpini in particolare. Tutti possono pensare che io e Marina ci sentiamo sfortunati, ma non è così: quando guardo i miei figli vedo in loro la purezza dei sentimenti e la pace dell’anima. Questo dono dimostra che la bontà e la gentilezza sono ancora presenti in questo mondo e, se devo dirla tutta, in questi gesti vedo raffigurata la bontà di Dio».