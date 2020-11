Malore mentre sta guidando l’auto

Grave una 46enne di Foresto Sparso È stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in auto al volante, giovedì 12 novembre intorno alle 11. È grave una donna 46 enne di Foresto Sparso finita in elisoccorso al Papa Giovanni XXIII.

La signora strada transitando proveniente da una strada collinare che da località Collepiano collega ad Adrara San Martino quando improvvisamente in via Praslino, a poca distanza dalla strada provinciale che conduce al centro abitato di Adrara San Martino, è stata colta da malore. La donna è peraltro riuscita a fermarsi lentamente con la propria auto, una Smart, ai lati della carreggiata.

Immediata la richiesta di intervento al 118 da parte di persone residenti nel vicinato con l’invio di una ambulanza di volontari da Capriolo, un’auto medica e l’elisoccorso atterrato in via Praslino. Dopo il primo intervento, la donna, sola a bordo della quattro ruote, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale cittadino. Sul posto è intervenuto la polizia locale di Adrara San Martino per i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA