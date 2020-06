Allagamenti in via Paglia a Lovere

Strade allagate a Lovere e Costa Volpino

Forti temporali nella tarda serata È il primo bilancio della nuova ondata di maltempo che ha investito la Bergamasca nella tarda serata di sabato 6 giugno.

Allagamenti sulle strade del lago d’Iseo e in Val Cavallina: è il primo bilancio della nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Bergamasca nella tarda serata di sabato 6 giugno. Dopo i danni in Val Seriana dei giorni scorsi, questa volta gli interventi più impegnativi per le forti piogge e i temporali si registrano a Lovere dove i carabinieri sono stati chiamati dalla proprietaria dell’ostello in tarda serata a causa dell’allagamento via Paglia (pubblichiamo il video postato sul gruppo Facebook Statale 42 Vallecavallina Bg). Segnalazioni per allagamenti anche da Costa Volpino.

La Regione Lombardia ha emesso un avviso di allerta meteo con codice arancione per rischio di temporali forti per la giornata di domenica 7 giugno a partire dalle sei del mattino.

