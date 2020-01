Meningite, il calendario delle vaccinazioni

Date, orari e sedi fino al 17 gennaio Ats Bergamo ha attivato un bollettino di informazione per la meningite indirizzato ai sindaci dei territori interessati e alle Forze dell’ordine. Qui tutte le informazioni.

A seguito dell’incontro di domenica 5 gennaio in prefettura, presente l’assessore regionale alla Salute, Giulio Gallera, Ats Bergamo ha attivato questo bollettino di informazione per la meningite indirizzato ai sindaci dei territori interessati e alle Forze dell’ordine. «Con questo strumento intendiamo aggiornarvi quotidianamente sulle tematiche più importanti per fronteggiare insieme questa evenienza sanitaria che ha colpito il nostro territorio – fanno sapere da Ats Bergamo –. State leggendo il numero zero con le prime essenziali informazioni: la situazione degli ambulatori per le prossime due settimane, fino al 17 gennaio. Con la progressiva attivazione dei vari ambulatori vogliamo costruire attorno ai Comuni dove sono emersi gli episodi di Meningococco di tipo C una prima fascia di sicurezza, vaccinando massivamente la popolazione fino a 60 anni di Castelli Calepio, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo e Villongo. Il calendario presente in questo bollettino potrebbe subire variazioni che verranno segnalate di giorno in giorno».

LA CADENZA SARA’ QUOTIDIANA SALVO DIVERSE INDICAZIONI.

A Villongo faranno riferimento i comuni di Adrara San Martino e Adrara San Rocco; a Predore quelli di Tavernola, Vigolo e Parzanica; a Credaro il comune di Foresto Sparso.

